الشرطة: مقتل مواطن بإطلاق نار في بلدة العيزرية شرقي القدس





وأضاف: أثناء ذلك قامت مجموعة من الاشخاص باعتراضهم ووقع شجار اطلقت خلاله النيران واصيب عدد من الاشخاص تم نقلهم لمستشفيات الداخل لتلقي العلاج .



وتابع ارزيقات: توفي مواطن نتيجة لإصابته بالشجار، وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل الحادثة.



رام الله - دنيا الوطنفتحت الشرطة والنيابة العامة والأجهزة الأمنية، تحقيقاً في ظروف مقتل مواطن بإطلاق نار في بلدة العيزرية شرقي القدس.وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية تحركت برفقة بلدية العيزرية من أجل تنظيف قطعة أرض وفتح طريق فيها لإقامة مشروع عليها.