بالصور: الكشف عن تفاصيل اجتماع بين حماس برئاسة هنية ومسؤول روسي بالدوحة





وأكّد الوفد رفض حماس وكل مكونات شعبنا الفلسطيني لهذا الانتهاك الصارخ، وأنها ستعمل مع الكل الفلسطيني وأحرار العالم لإحباط هذه المخططات وغيرها من المشاريع الإسرائيلية، حتى الوصول إلى التحرير والعودة، وحقنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقّلة بكامل سيادتها على جوّها وبحرها وبرها وعاصمتها القدس.



كما شرح وفد الحركة الجهود التي تبذلها الحركة مع الكل الوطني لتحقيق المصالحة، وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة الاحتلال ومخططاته.



واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور فيما يتعلق بقضيتنا الفلسطينية وتطوراتها المتلاحقة.











رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد قيادي برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ إسماعيل هنيّة، مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، نائب وزير الخارجية السيّد ميخائيل بوغدانوف، وسعادة السفير الروسي لدى الدوحة نور محمد خولوف.وضمّ وفد الحركة كلّا من رئيس مكتب العلاقات الدولية د.موسى أبو مرزوق، بالإضافة إلى الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق.ووضع وفد الحركة بوغدانوف في صورة المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص خطط الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) الرسمي على الانترنت.