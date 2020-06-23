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مصر: قرار بإلغاء حظر التجول الكامل اعتباراً من السبت المقبل

مصر: قرار بإلغاء حظر التجول الكامل اعتباراً من السبت المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت مصر اليوم الثلاثاء، تخفيف القيود التي اتخذتها خلال الأشهر الماضية، المتعلقة بفيروس (كورونا) وذلك اعتباراً من السبت المقبل.

ومع استمرار أعداد الإصابات في الزيادة، ستُبقى البلاد على بعض القيود للحد من التكدس وانتشار فيروس (كورونا).

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي: إن المطاعم والمقاهي ودور العبادة والنوادي الرياضية ستفتح أبوابها من جديد اعتباراً من يوم السبت.

كما صرح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن مصر ستلغي حظر التجول بالكامل اعتبارا من السبت المقبل، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وقال رئيس الوزراء: إن المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ستعمل بنسبة 25 بالمئة فقط من قدراتها الاستيعابية مع ضمان التباعد الاجتماعي، وستفتح المساجد أبوابها للصلوات اليومية لكن مع استمرار تعليق صلاة الجمعة، كما أن دور السينما والمسارح ستفتح بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية.

وأشار كذلك إلى استمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خشية تكدس المواطنين، وقال: إن وسائل النقل الجماعي ستستمر حتى منتصف الليل وتستأنف العمل الرابعة صباحا.

وأعلن مدبولي أن موعد غلق المحال التجارية سيكون في التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساء لكنه ذكر أن القرارات تخضع للمراجعة بصورة دورية.

وقال: إن قرار خفض القيود يمكن إلغاؤه إذا لم يتبع الناس القواعد السارية.

يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه  حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بالبلاد في الأسابيع الأخيرة، فارتفعت حالات الإصابة المؤكدة إلى 56809 حالات، والوفيات إلى 2278 حالة.

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