اللواء عطا الله يسلم مسوحات خاصة بفحوصات فيروس (كورونا) لوزارة الصحة





رام الله - دنيا الوطنتسلمت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، مسوحات عدد خاصة بفحص فيروس (كورونا) من مدير عام جهاز الشرطة اللواء حازم الله كتبرع من جهاز الشرطة ومساهمة في الجهد الوطني في مواجهة الجائحة.وأشادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة بجهود جهاز الشرطة في دعم وإسناد وزارة الصحة في مواجهة فيروس (كورونا)، مشيرة الى انها ليست المرة الاولى التي يقدم فيها جهاز الشرطة الدعم لوزارة الصحة.وأضافت الكيلة خلال لقائها مدير عام الشرطة في مكتبها برام الله، إن الشرطة وجميع الأجهزة الأمنية عملت مع طواقم وزارة الصحة جنباً إلى جنب في الميدان لحماية المواطنين خصوصاً في ظل جائحة (كورونا)، مضيفة أن تقديم هذه المسوحات من جهاز الشرطة هو استمرار في نهج التعاون والتكاتف القائم بين الوزارة والشرطة ممثلة باللواء حازم عطا الله.من جهته، شكر اللواء عطا الله وزارة الصحة على الجهود التي تبذلها في مواجهة هذا الفايروس مؤكدا على الاستمرار في دعم وزارة الصحة، وجاهزية الشرطة للتعاون الكامل مع طواقم الوزارة في مكافحة فيروس (كورونا) في الميدان وهو ما تجسد بشكل جلي من بداية الجائحة وحتى يومنا هذا.