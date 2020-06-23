مستوطنون يحرقون مساحات شاسعة من أراضي قرية برقة شمال نابلس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أحرق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مساحات شاسعة من أراضي قرية برقة شمال نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مجموعة من المستوطنين، أضرموا النار بأراض زراعية في منطقة تسمى باب الواد في قرية برقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: أن الأراضي الواقعة شمال شرق القرية، تقدر مساحتها بعشرات الدونمات وغالبيتها مزروعة بأشجار اللوزيات.