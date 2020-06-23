مستوطنون يحرقون مساحات شاسعة من أراضي قرية برقة شمال نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أحرق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مساحات شاسعة من أراضي قرية برقة شمال نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مجموعة من المستوطنين، أضرموا النار بأراض زراعية في منطقة تسمى باب الواد في قرية برقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: أن الأراضي الواقعة شمال شرق القرية، تقدر مساحتها بعشرات الدونمات وغالبيتها مزروعة بأشجار اللوزيات.
أحرق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مساحات شاسعة من أراضي قرية برقة شمال نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مجموعة من المستوطنين، أضرموا النار بأراض زراعية في منطقة تسمى باب الواد في قرية برقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: أن الأراضي الواقعة شمال شرق القرية، تقدر مساحتها بعشرات الدونمات وغالبيتها مزروعة بأشجار اللوزيات.
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