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شؤون فلسطينية

الخارجية: جهودنا مستمرة لتحقيق عودة جميع الاحباب

الخارجية: جهودنا مستمرة لتحقيق عودة جميع الاحباب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وجهاز المخابرات العامة، أنهما تبذلان جهوداً مضنية وحثيثة لتأمين إجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين في جميع دول العالم.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك جاء التزاماً بواجباتها ومسؤوليتها المباشرة لإعادة العالقين من أبناء الشعب الفلسطيني بدون استثناء او تمييز، سواء المقيمين في قطاع غزة او الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، او في الدول العربية او غيرها من الدول. 

وقالت الوزارة في تصريح لها، وصل "دنيا الوطن": "بادرنا منذ بداية الجائحة بالتصدي لهذه المسؤولية كالتزام وواجب وطني ومهني وانساني واخلاقي تجاه أبناء شعبنا جميعاً". 

وأكدت الوزارة، أن لديها اصراراً كبيراً على استكمال نجاحها في حملة "عودة الاحباب"، وذلك بالتنسيق والتعاون والشراكة الكاملة مع جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية، فيما يشبه خلية الازمة المشتركة بين الدول الثلاث بوزاراتها وقطاعاتها وهيئاتها وسلطاتها المختصة وأجهزتها ذات العلاقة كافة.  

وأشارت الوزارة، إلى أنها عملت وعلى مدار الساعة مع جمهورية مصر العربية وعبر سفارة دولة فلسطين في القاهرة لإجلاء أعداد كبيرة من الفلسطينيين العالقين في مصر الى قطاع غزة، خاصة بعد ان قامت السلطات المصرية المختصة بفتح معبر رفح على مرحلتين ولمدة ثلاثة أيام في كل منها، لافتة إلى أنه دخل الى قطاع غزة في المرحلة الأولى 1627 مواطناً، و1161 مواطناً في المرحلة الثانية.

وأشرفت الوزارة وعبر سفارة دولة فلسطين في الصين على تأمين وصول جميع المواطنين الفلسطينيين اللذين كانوا يتواجدون في مناطق الوباء الى اسرهم وذويهم في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، هذا بالإضافة الى تأمين وصول اعداد كبيرة من العالقين في الأردن الى قطاع غزة عبر معبر الكرامة، مؤكدة انها مستمرة في بذل جميع الجهود المطلوبة لضمان عودة العالقين من أبناء الشعب الفلسطيني الى اسرهم وذويهم في القطاع.

وقالت: "حقق التنسيق الفلسطيني الأردني المشترك لإعادة العالقين الى ارض الوطن تقدماً كبيراً يشمل اجراء الترتيبات اللازمة لاجلاء العالقين من عديد الدول في اقرب وقت ممكن، بعد ان قدمت المملكة الاردنية الهاشمية جميع التسهيلات والموافقات لاجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين، وتأمين عودة صحية وآمنة ومريحة لهم".  

وأعلنت الوزارة ان الاحباب العالقين في اسبانيا والمغرب سيصلون فجر غد الاربعاء الى مطار الملكة علياء الدولي، ويتوجهوا مباشرة الى معبر الكرامة ليدخلوا الى ارض الوطن، مؤكدة أنها على موعد لاستقبال الدفعة الثالثة من الاحباب العالقين في مصر الشقيقية وعددهم 540 عالقاً يوم الخميس القادم الموافق25/6 ، كما اننا على موعد قريب لبدء استقبال اعداد كبيرة من العالقين في الجمهورية التركية في نهاية الشهر الحالي وفقاً للمواعيد المعلنة. 

وأشارت الى ان الجهود متواصلة لتحديد مواعيد عديد الرحلات لاجلاء العالقين من دول مختلفة حول العالم، وتؤكد ان أي تأخير حاصل مرتبط بالأساس بظروف الدول ذات العلاقة.

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