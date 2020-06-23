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"الصحة" بغزة: ترتيبات حالياً لإنهاء الحجر الصحي لـ 184 مستضافاً

"الصحة" بغزة: ترتيبات حالياً لإنهاء الحجر الصحي لـ 184 مستضافاً
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة، أنه تجرى في هذه الأثناء ترتيبات إنهاء الحجر الصحي لـ 184 مستضافاً، بالإضافة إلى طواقم طبية وشرطية من مراكز الحجر الصحي.

وأضافت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه يتم إخلاء تام لمركز حجر بيت حانون، وفندق الأمل بخانيونس.

وكانت وزارة الصحة بغزة، أفادت اليوم الثلاثاء، أنه لا إصابات بفيروس (كورونا) في القطاع بعد إجراء 52 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت في تقريرها اليومي بشأن فيروس (كورونا) المستجد القطاع، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أن الإصابات في القطاع تبلغ 72 إصابة، تعافي منهم 56 شخصاً، فيما يقيت 15 حالة نشطة.

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