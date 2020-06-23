ما مصير مبالغ المواطنين بغزة المسجلين للحج لهذا العام؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد عوض أبو مذكور، رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، أنه بعد قرار المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالحج لهذا العام، فقد وصلت الرسالة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.



وأشار أبو مذكور، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، ستجتمع مع اللجنة المشتركة، خلال أيام؛ لتحديد آلية لإعادة المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين الموافق عليهم للحج لهذا العام، وإرجاعها لهم.



وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت، أمس الاثنين، إقامة مناسك الحج هذا العام بأعداد محدودة جداً، لمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة.



وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ستقام شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة من جنسيات مختلقة من داخل المملكة العربية السعودية، مع إجراءات احترازية دقيقة، حفاظًا على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام".