محافظ بيت لحم: قادرون على التعامل مع فيروس (كورونا) والانتصار عليه

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محافظ بيت لحم، اللواء كامل حميد اليوم الثلاثاء، أن المحافظة قادرة على التعامل مع فيروس (كورونا) والانتصار عليه.



وتفقد حميد بعد ظهر اليوم الثلاثاء مخيم العزة ومدينة الدوحة عقب الاعلان عن تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) فيه يوم أمس، حيث أكد المحافظ أن الأوضاع في المحافظة ما تزال تحت السيطرة لكنها تحتاج إلى التزام كبير من قبل المواطن بالإجراءات الوقائية، مثمناً ما شاهده من التزام.



وأكد أن المحافظة حميد على أن التجربة الناجحة في مواجهة الموجة الأولى تحتم علينا الاستفادة منها ومن الخبرة التي تم بناؤها حيث يتوجب الاهتمام بالالتزام الشخصي ورفع مستوى الوعي لدى المواطن، مشيراً إلى أن معظم الإصابات نتيجة العدوى العائلية، وبالتالي هذه العدوى يجب أن نرفع من مستوى الوعي لدى الافراد بالعائلة.



وكان في استقبال المحافظ حميد رئيس اللجنة الشعبية بالمخيم محمد عدوين واعضاء اللجنة وامين سر فتح بالمخيم امجد هاشم وعدد من المسؤولين بالمخيم والذين اطلعوا المحافظ حميد على صورة الوضع بالمخيم والاجراءات التي تم اتخاذها عقب الاعلان عن الاصابات واهمها حجر العائلات المصابة والمخالطة ومتابعة اوضاعها.



وقال المحافظ حميد في تصريح للصحفيين و وسائل الإعلام المحلية: إن الإجرءات المتبعة هي إجراءات احترازية لمدة 48 ساعة من أجل التأكيد ومتابعة المخالطين ومعرفة تفاصيل الخارطة الوبائية، مثمناً جهود اللجنة الشعبية وباقي المؤسسات بالمخيم التي تحركت بشكل سريع واتخذت كل الإجراءات وسهلت وصول طواقم الطب الوقائي.



وأشار حميد إلى أهمية تحديد حركة المواطنين بالمخيم خلال هذه الساعات مع التشديد على أهمية التزام المحال التي ستبقى مفتوحة بالإجراءات الوقائية، مشيراً إلى وجود خبرة لدى الطواقم في متابعة الاجراءات موضحا أهمية الانتظار في اخذ العينات للعائلات المخالطة خلال الساعات القادمة.



وأشار إلى أن بيت لحم فيها 14 إصابة بأربعة مواقع وتم فيها اتخاذ إجراءات تعكس روح المسؤولية سواء لدى المواطن او لدى الجهات الرسمية مؤكدا ان الهدف من الاغلاق هو معناه الالتزام بالاجراءات وتعريف المواطنين والموظفين باصابة هذه المنطقة وضرورة اتخاذ اجراءات وقائية من قبل المواطنين جميعا.



وأشار حميد إلى أن منظمة الصحة العالمية تخضع الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للرقابة حول كيفية التصرف وما هي الاجراءات التي يتم اتخاذها في كل منطقة مصابة مشيرا الى ان التوجيهات الصحية تتضمن حجر اي مخالط او مصاب وعمل فحوص له على مدار 14 يوماً.



من جهته شكر امجد هاشم امين سر فتح بالمخيم المحافظ على زيارته وزيارة الوفد المرافق له للاطلاع على الوضع المخيم ومتابعة احتياجاته كما وضع المحافظ حميد بكافة الاجراءات التي اتخذت حتى الان حيث ينتظر باجراء المزيد من الفحوص.



بدوره قال العميد سليم القيسي مدير عام مخابرات محافظة بيت لحم ان بيت لحم لها تجربة ايجابية وناجحة واستطاعات السيطرة على الوباء في الموجة الاولى مشيرا الى ان الوعي ببيت لحم يعكس قدرة على الانتصار بالموجة الثانية مثمنا الانضابط والتعاون والالتزام مع الجهات المسؤولة.



ودعا القيسي المواطنين لعدم الخوف والتعامل بهدوء مشيرا الى ان اجراءات الفحص والمتابعة هي الاجراءات الصحيحة مثمنا جهود وعمل مؤسسات المخيم التي تم اتخاذها معربا عن ثقته بقدرة المخيم على تخطي الازمة الحالية.



وفي مدينة الدوحة استقبل رئيس بلدية الدوحة رافت الجوابرة واعضاء البلدية المحافظ حميد والوفد المرافق له حيث قام الجوابرة باطلاع المحافظ على تفاصيل واجراءات البلدية المتخذة عقب الاعلان عن وجود اصابات بفايروس كورونا مشيرا الى ان البلدية تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات من اجل منع انتشار الفايروس.



وثمن المحافظ حميد جهود بلدية الدوحة وتنظيم حركة فتح وكافة المؤسسات العاملة في المدينة مشددا على اهمية التعاون والتواصل مع الجهات ذات العلاقة وعلى راسها وزارة الصحة والمحافظة والاجهزة المختلفة.