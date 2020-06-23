قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً شمال رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، أسيراً محرراً، على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر وهبي الريماوي (30 عاماً) من بلدة بيت ريما أثناء عودته من عمله في رام الله على حاجز عسكري مفاجئ نصب على مدخل النبي صالح.



وأشار إلى أن الريماوي اعتقل سابقاً لمدة 17 شهراً، وأفرج عنه قبل عامين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).