حماس: تصريحات الإدارة الأمريكية عن موقفها الداعم لمخططات الضم تعكس منطق بلطجتها

نتنياهو وترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء: إن التصريحات المتواصلة من أركان الإدارة الأمريكية عن موقفها الداعم لمخططات الضم الاستعماري للضفة الغربية، تعكس منطق البلطجة والعربدة التي تتصرف بها الإدارة الأمريكية بعيداً عن القانون والقرارات الدولية.



وأضافت في تصريحات للناطق باسمها، حازم قاسم وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها: أن استمرار هذه التصريحات تؤكد استهتار الإدارة الأمريكية بالمواقف العربية والدولية الرافضة لمخطط الضم الاستعماري.



وشددت على أن ذلك يستوجب على هذه الأطراف الرافضة لهذا المخطط لاتخاذ مواقف وخطوات عملية لمنع الاحتلال من تنفيذ مخطط الضم الاستعماري.