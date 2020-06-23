إطلاق المرحلة الجديدة لمشروع الدعم التقني لتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان





وأشار إلى أهمية الجهود الفلسطينية المبذولة المتعلقة بحقوق الانسان اليوم، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة في هذه الأوقات الحرجة التي يسعى فيها الاحتلال إلى ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الفلسطينية الإسراع في تطوير قدراتها من أجل تلبية احتياجات شعبها.





وأكد المالكي أنّ دولة فلسطين ستواصل، بمساعدة الأطراف الحضور، زيادة تطوير وحماية حقوق الإنسان لشعبها على جميع الجبهات في دولة فلسطين كدولة تتمسك بسيادة القانون قبل أي شيء آخر.





وأضاف أنّ دولة فلسطين ستضمن احترام ودعم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز في الحقوق بين الرجل والمرأة، أو على أساس العرق أو الدين أو اللون.



كما وتتطلع دولة فلسطين إلى أن تسمح هذه الجهود لها بتقديم هذه الأهداف والمبادئ والدفاع عنها على المستوى العالمي. من جهته أكد رئيس مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في الأرض الفلسطينية المحتلة السفير Sven Keuhn Burgsdorf على أهمية هذا المشروع، خاصة في ظل أثر الاحتلال على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.





فيما ثمّن رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة James Heenan التعاون والجهود الفلسطينية المبذولة في هذا المشروع منذ المرحلة الأولى، بما يتعلق بحقوق الانسان في دولة فلسطين.



بداية رحب المالكي بالحضور، مؤكدًا أنّ هذا اللقاء يأتي تجديدًا لالتزام فلسطين حكومة وشعبًا بمبادئ حقوق الإنسان، وانعكاسًا لإصرار الحكومة الفلسطينية على ضمان التمتع بحقوق الإنسان في دولة فلسطين في ظل وجود نظام احتلالي استعماري، بما يتماشى مع أعلى المعايير والممارسات المعروفة لدى المجتمع الدولي.