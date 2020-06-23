فلسطين: ارتفاع حصيلة إصابات فيروس (كورونا) منذ صباح اليوم لـ 167



وأكدت وزيرة الصحة أن حصيلة الإصابات الإجمالية ترتفع إلى 1363، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات النشطة إلى 742، مشيرة إلى أن حصيلة حالات التعافي ارتفعت إلى 616، وحصيلة حالات الوفاة 5 حالات.









رام الله - دنيا الوطنأفادت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة عصر اليوم الثلاثاء، بتسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة الخليل.وأضافت في تصريح نفلته وزارة الصحة عبر حسابها على (فيسبوك): أن الإصابات في (تفوح 70، دورا 5، السموع 3، مدينة الخليل 1)، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 167 إصابة.