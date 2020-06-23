فلسطين: ارتفاع حصيلة إصابات فيروس (كورونا) منذ صباح اليوم لـ 167
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة عصر اليوم الثلاثاء، بتسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة الخليل.
وأضافت في تصريح نفلته وزارة الصحة عبر حسابها على (فيسبوك): أن الإصابات في (تفوح 70، دورا 5، السموع 3، مدينة الخليل 1)، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 167 إصابة.
وأكدت وزيرة الصحة أن حصيلة الإصابات الإجمالية ترتفع إلى 1363، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات النشطة إلى 742، مشيرة إلى أن حصيلة حالات التعافي ارتفعت إلى 616، وحصيلة حالات الوفاة 5 حالات.
أفادت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة عصر اليوم الثلاثاء، بتسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة الخليل.
وأضافت في تصريح نفلته وزارة الصحة عبر حسابها على (فيسبوك): أن الإصابات في (تفوح 70، دورا 5، السموع 3، مدينة الخليل 1)، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 167 إصابة.
وأكدت وزيرة الصحة أن حصيلة الإصابات الإجمالية ترتفع إلى 1363، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات النشطة إلى 742، مشيرة إلى أن حصيلة حالات التعافي ارتفعت إلى 616، وحصيلة حالات الوفاة 5 حالات.
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