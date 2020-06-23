اشتية: لدينا إجماع دولي رافض للضم ونريد اعترافاً دولياً بالدولة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء د.محمد اشتية اليوم الثلاثاء، أن لدى الفلسطينيين إجماع دولي رافض لمخطط الضم، مؤكداً أننا "نريد اعترافاً دولياً بالدولة الفلسطينية".جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، ممثل اليابان لدى دولة فلسطين السفير ماسايوكي ماجوشي، حيث تسلم منه موقف اليابان الرسمي الرافض للضم، وضرورة التزام إسرائيل بالقانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.وأشار ماجوشي إلى أن تطبيق مخططات الضم الإسرائيلية سيحطم فرص تحقيق حل الدولتين، ويؤثر على جهود اليابان المبذولة في دعم عملية السلام في المنطقة، خاصة مبادرة ممر السلام والازدهار.وثمن اشتية موقف اليابان الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الوصول الى دولته المستقلة، قائلا: "الان لدينا اجماع دولي يرفض الضم الإسرائيلي، ونريد اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية كإجراء احترازي، وفرض عقوبات على إسرائيل إذا ما نفذت مخططاتها".كما استقبل رئيس الوزراء القنصل الإيطالي العام جوسيبي فيديلي، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية، ومواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، وأهمية وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف هذه المخططات.