العمادي يعلن موعد وآلية صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في القطاع





وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أفادت بأن طائرة أقلعت من مطار "بن غوريون" للعاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت الصحيفة بأنه "عند الظهر أقلعت طائرة (N467AM) من مطار بن غوريون إلى العاصمة القطرية الدوحة، الطائرة توقفت في الدوحة لمدة تقل عن ساعة، وهي الآن في طريق العودة لإسرائيل".

وتساءلت الصحيفة: "هل يتعلق الأمر بمنحة قطر الـ 50 مليون دولار لغزة؟ سنعرف لاحقا".

رام الله - دنيا الوطنأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل.وأوضح السفير العمادي في تصريح أورده الموقع الرسمي للجنة القطرية، أن عملية الصرف ستتم عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة.وبيّن أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).