زيارة: الأشغال تولي أهمية خاصة لسلفيت كونها مهددة بالضم والاستيطان









رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان، اليوم: "إن محافظة سلفيت تعتبر من المحافظات التي توليها الحكومة أولوية هامة، كونها منطقة محاطة بالاستيطان ومهددة بالسيطرة والضم من قبل قوات الاحتلال ضمن المخطط الصهيوني. وإن وزارة الأشغال توليها أهمية خاصة في مشاريع الطرق والبنية التحتية في إطار دعم صمود المواطنين وتثببتهم على أرضهم".جاء ذلك في جولة تفقدية أجراها زيارة في المحافظة، برفقة وكيل الوزارة والمهندسين ورؤساء بلديات دير بلوط والزاوية، حيث تفقد المشروع التي تعمل عليه الوزارة، وهو مشروع طريق دير بلوط- رافات- الزاوية.وأكد زيارة على أهمية هذا المشروع الحيوي الذي يخدم قرى محافظة سلفيت ونقطة وصل بينهما، وبين قرى رام الله، داعياً طواقم الوزارة إلى الإسراع في إنهاء المشروع وتجاوز ما أمكن من عقبات.من جهته، شكر رئيس بلدية الزاوية محمود موقدي باسم أهالي البلدة جهود الوزير و طواقم الوزارة المستمرة في متابعة المشروع، وتعاونهم الدائم مع المحافظة والتتسيق مع كافة الهيئات المحلية، مثمنين الدور التي تبذله الوزارة للنهوض بالمحافظة، داعيا استمرار الدعم للمحافظة في مشاريع مماثلة لتثبيت المواطنين على أرضهم.يذكر أن مشروع طريق دير بلوط-رافات-الزاوية يتكون من مقطعين، الأول مقطع دير بلوط بطول 2,300 كم، ومقطع الزاوية بطول 800م بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 760 ألف دولار.