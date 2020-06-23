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صحيفة إسرائيلية: طائرة أقلعت من مطار بن غوريون للعاصمة القطرية

صحيفة إسرائيلية: طائرة أقلعت من مطار بن غوريون للعاصمة القطرية
توضيحية لخريطة وصول الطائرة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن طائرة أقلعت من مطار بن غوريون للعاصمة القطرية الدوحة. 

وأوضحت الصحيفة بأنه "عند الظهر أقلعت طائرة (N467AM) من مطار بن غوريون إلى العاصمة القطرية الدوحة، الطائرة توقفت في الدوحة لمدة تقل عن ساعة، وهي الآن في طريق العودة لإسرائيل".

وتساءلت الصحيفة: "هل يتعلق الأمر بمنحة قطر  الـ 50 مليون دولار لغزة؟ سنعرف لاحقا".

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد اليوم الثلاثاء، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر أن المنحة القطرية كانت تصرف في الأشهر الماضية، بالأيام الأوائل من كل شهر بناءً على اتفاق بين حكومة الاحتلال وفصائل المقاومة برعاية الأمم المتحدة.

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