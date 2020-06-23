عورتاني: نشكر فنلندا على دورها الحيوي لدعم التعليم الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد الدكتور مروان عورتاني، وزير التربية والتعليم، بالعلاقة الوثيقة بين فلسطين وفنلندا، مثمناً التعاون المشترك على صعيد التعليم الذي تجسد منذ أعوام طويلة.



جاء ذلك اليوم، خلال مراسم تكريم ممثلة دولة فنلندا لدى فلسطين آنا كايسا هيكينين، ومديرة التعاون الفنلندي باولا ميلان، لمناسبة انتهاء مهام عملهما في فلسطين.



وشكر عورتاني هيكينين وميلان على جهودهما المبذولة خلال الفترة الماضية لخدمة التعليم الفلسطيني، متمنياً لهما التوفيق في حياتهما وعملهما المستقبلي، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي لعبته فنلندا في دعم المسيرة التربوية؛ عبر برنامج سلة التمويل المشترك لقطاع التعليم.



بدورهما، ثمنتا المسؤولتان الشراكة الاستراتيجية مع "التربية"، مشيدتين بالإنجازات التربوية التي حققتها الوزارة وسعيها الحثيث لتطوير وتحديث منظومة التعليم في فلسطين، شاكرتين الوزير عورتاني على هذا التكريم.