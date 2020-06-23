"الصحة" بغزة: لا إصابات بفيروس (كورونا) بالقطاع بعد إجراء 52 عينة جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، أنه لا إصابات بفيروس (كورونا) في القطاع بعد إجراء 52 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
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أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، أنه لا إصابات بفيروس (كورونا) في القطاع بعد إجراء 52 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
وأضافت في تقريرها اليومي بشأن فيروس (كورونا) المستجد القطاع، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أن الإصابات في القطاع تبلغ 72 إصابة، تعافي منهم 56 شخصاً، فيما يقيت 15 حالة نشطة.
للاطلاع على التقرير للتحميل اضغط هنا
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