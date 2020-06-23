"الصحة" بغزة: لا إصابات بفيروس (كورونا) بالقطاع بعد إجراء 52 عينة جديدة





وأضافت في تقريرها اليومي بشأن فيروس (كورونا) المستجد القطاع، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أن الإصابات في القطاع تبلغ 72 إصابة، تعافي منهم 56 شخصاً، فيما يقيت 15 حالة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، أنه لا إصابات بفيروس (كورونا) في القطاع بعد إجراء 52 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.