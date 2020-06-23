"الخارجية": تصريحات سفيرنا بتركيا أخرجت من سياقها





حيث أكدت الخارجية، أن هذه التصريحات، قد أُخرجت من سياقها، ونَسبت للسفير ما لم يقصده في معرض رده على بعض الأسئلة.





وشددت الخارجية على أن دولة فلسطين، لديها علاقات وثيقة وطيبة مع دول البحر المتوسط، وبما فيها اليونان وقبرص وتركيا، كما أن دولة فلسطين حريصة كل الحرص على الحفاظ على حسن تلك العلاقات وتطورها.





وأكدت الوزارة، أن جميع هذه العلاقات مستندة بالأساس إلى حسن الجوار والقانون الدولي، وشددت على أنه لا يوجد حالياً أي اتفاقيات جاري بحثها مع أي من هذه الأطراف.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، بياناً توضيحاً لما نُسب مؤخراً من تصريحات على لسان سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، في إحدى المطبوعات الإعلامية.