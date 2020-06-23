أمريكا تعتزم إجراء المزيد من محادثات الحد من التسلح النووي مع روسيا
رام الله - دنيا الوطن
قال المبعوث الأمريكي لمحادثات الحد من التسلح النووي، يوم الثلاثاء: إن روسيا والولايات المتحدة تأملان في عقد جولة ثانية من المحادثات في فيينا، حالما كان ذلك ممكناً من الناحية العملية، ربما في أواخر تموز/ يوليو أو أوائل آب/ أغسطس، وجاء ذلك، بعد يوم من عقد جولة المحادثات الأولى.
قال المبعوث الأمريكي لمحادثات الحد من التسلح النووي، يوم الثلاثاء: إن روسيا والولايات المتحدة تأملان في عقد جولة ثانية من المحادثات في فيينا، حالما كان ذلك ممكناً من الناحية العملية، ربما في أواخر تموز/ يوليو أو أوائل آب/ أغسطس، وجاء ذلك، بعد يوم من عقد جولة المحادثات الأولى.
وقال مارشال بيلينجسلي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لمحادثات الحد من التسلح النووي: إنه ونظيره الروسي اتفقا على تشكيل مجموعات عمل فنية (متعددة)، وإن عقد اجتماع ثان سيعتمد على حدوث تقدم في هذا الصدد.
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