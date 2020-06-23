شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تُطلع نائب منسق الأمم المتحدة للسلام على وضع الحالة الوبائية

وزيرة الصحة تُطلع نائب منسق الأمم المتحدة للسلام على وضع الحالة الوبائية
وزيرة الصحة مي الكيلة ونائب منسق الأمم المتحدة جيمي ماكغولدريك
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، مع نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين، جيمي ماكغولدريك، سبل تعزيز التعاون، خصوصاً في ظل جائحة (كورونا).

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الكيلة مع ماكغولدريك، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، د. جيرالد روكنشواب، ومديرة معهد الصحة العامة، د. رند سلمان.

وأطلعت وزيرة الصحة،  نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، على وضع الحالة الوبائية في فلسطين، والزيادة في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) خصوصاً في محافظة الخليل.

وتناول الاجتماع، تنسيق العمل بين وزارة الصحة والأمم المتحدة؛ لمكافحة فيروس (كورونا)، والمساعدات التي تحتاجها الوزارة في مواجهة هذه الجائحة.

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