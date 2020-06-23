دولي

إسرائيل: أعلى عدد إصابات يومية منذ أبريل وتمديد طوارئ (كورونا)

إسرائيل: أعلى عدد إصابات يومية منذ أبريل وتمديد طوارئ (كورونا)
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، الثلاثاء، تسجيل أعلى عدد إصابات بـ (كورونا) على أساس يومي منذ نيسان/ أبريل الماضي، فيما مدد (كنيست) حالة الطوارئ، بهدف حصر تفشي الوباء.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية: إنه تم تسجيل 377 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5155، مشيرة إلى أن 45  مصاباً حالتهم خطرة، فيما استقر عدد المستعينين بأجهزة التنفس الاصطناعي عند 29، وتوفي مساء أمس شخص آخر، جراء العدوى؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 307. 

ولفت التقرير الصادر عن "مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على (كورونا)، إلى أن الإصابات التي سجلت في الـ 24 ساعة الأخيرة، تعتبر من الأعلى التي سجلت خلال يوم واحد منذ نيسان/ أبريل الماضي، ووفقاً للتقرير الذي تشرف على تحضيره شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، فإن مراكز الخطر والبؤر لتفشي (كورونا) هي: عرعرة النقب، وبني براك، وأم الفحم وبات يام.

وأقر (كنيست) بكامل هيئته قبل منتصف الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة، مشروع القانون القاضي بتمديد سريان مفعول أنظمة الطوارئ لمدة 45 يوماً إضافياً، بهدف حصر تفشي العدوى من خلال اتخاذ سلسلة إجراءات وقائية، بما في ذلك رفع الغرامة المالية المفروضة على من لا يرتدي كمامة إلى 500 شيكل بدلاً من 200.

تجدر الإشارة، إلى أنه منذ الإعلان عن انتشار فيروس (كورونا) في منتصف آذار/ مارس الماضي، سجلت إسرائيل 21082 إصابة، فيما تعافى من الفيروس 15768 شخصاً.

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