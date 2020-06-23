اتفاق فلسطيني كندي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وممثلة كندا في فلسطين روبن ويتلوفر

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رام الله - دنيا الوطن

اتفق وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، وممثلة كندا في فلسطين، روبن ويتلوفر، اليوم الثلاثاء، على فتح حوار مشترك؛ لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين، ووضع الآليات المناسبة لتحسين الاقتصاد الفلسطيني.



وراجع الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله حصيلة نتائج المشاريع التي تنفذها الوزارة وشركائها بدعم من حكومة كندا في مجالات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم مشاريع المرأة الإنتاجية والخطوات المستقبلية لدعم الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات الجائحة الصحية، خاصة على القطاعات الأكثر تضرراً في مقدمتها المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.



وعبر الجانبان عن الرغبة الأكيدة في بذل مزيد من الجهود المشتركة لرفع درجة الاستجابة لاحتياجات ومستلزمات تعزيز صمود هذه القطاعات، بما يمكن من الحفاظ على استمرارها في عمليات التشغيل والإنتاج.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها فلسطين في ظل جائحة (كورونا) وقرار القيادة الفلسطينية بشأن التحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومتي الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، رداً على الخطط الإسرائيلية لضم أراضٍ من الضفة الغربية والأغوار.



وأعلنت الممثلة عن موقف كندا الداعم لمبدأ حل الدولتين والسلام العادل في المنطقة، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية ومعارضة بلادها خطة الضم الإسرائيلية، مؤكدة التزام بلادها بدعم الجهود الدولية المبذولة لمنع هذه الخطوة.



وأعرب الوزير في نهاية اللقاء، عن شكره وتقديره لحكومة كندا على دعمها المتواصل لتحسين الاقتصاد الفلسطيني، متمنياً للممثلة الجديدة، روبن ويتلوفر النجاح في مهمتها نحو تقوية العلاقات الفلسطينية الكندية، ومواصلة دعمها الاقتصادي.