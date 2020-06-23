مؤتمر برلين يُصدر بياناً حيال الأوضاع في سرت الليبية

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب أعضاء لجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين، الخاص بالأزمة الليبية عن "قلقهم العميق إزاء حالة التصعيد العسكري الخطيرة الجارية حول سرت".



وجدد أعضاء اللجنة، وفق بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونقلته (روسيا اليوم)، خلال الاجتماع الثالث للجنة على مستوى كبار المسؤولين، عبر تقنية الفيديو الاثنين، برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية، ممثلة في الأمين العام المساعد حسام زكي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ممثلة في الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز، "مطالباتهم لحكومة الوفاق الوطني، والجيش الوطني الليبي، بالخفض الفوري للتصعيد، ووقف الأعمال القتالية والتحركات العسكرية".



كما دعوا إلى "سرعة استكمال المفاوضات الليبية- الليبية القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5 بهدف التوصل إلى اتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة".



ونوه المشاركون في الاجتماع بـ"أهمية أن يتم، في إطار مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، تناول أحكام شاملة بخصوص إخراج كافة المرتزقة الأجانب، وانسحاب كافة القوات العسكرية الأجنبية، وتفكيك ونزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في جميع أنحاء البلاد".



كما "استنكر أعضاء اللجنة الانتهاكات المتعددة المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة"، مجددين "التأكيد على ضرورة امتثال كافة الفاعلين الخارجيين، بشكل صارم، لالتزاماتهم بالتوقف عن كافة أشكال التدخل العسكري في ليبيا، والامتناع عن القيام بأية أنشطة التي من شأنها تأجيج الصراع، وكذلك الاحترام الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1970 وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التالية له".



وأكد المشاركون على "ضرورة التزام جميع أعضاء عملية برلين، بشكل صارم، بكافة التزاماتهم وتعهداتهم، كما تضمنتها خلاصات مؤتمر برلين، وبما يتوافق مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".