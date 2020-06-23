أبو العردات يتحدث عن أوضاع المخيمات في ظل وباء (كورونا)

مخيم عين الحلوة

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خاص دنيا الوطن

أكد فتحي أبو العردات، أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أنه لا إصابات بفيروس (كورونا) مكتشفة في المخيمات الفلسطينية بلبنان، موضحًا أن إصابتي مخيم البداوي كانت لشخصين سوريين، وليست لفلسطينيين.



وقال أبو العردات لـ"دنيا الوطن": إنه تم عزل المُصابيْن السورييْن، وجرى فحص المُخالطين لهما، وكانت جميع النتائج سلبية، ويمكن القول إنه لا إصابات بفيروس (كورونا) بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في الوقت الحالي.



وأوضح أنه جرى بالأمس إجراء فحوصات لـ 100 فلسطيني بمخيمي عين الحلوة والمية ومية، ولم تُسجل أي إصابة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاستباقية والتي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية كعمليات التعقيم والإرشاد، أدت لهذه النتائج الجيدة، وفق تعبيره.



وحذر أبو العردات من الإصابات التي تحدث بمناطق مجاورة للمخيمات، كالمنطقة القريبة من مخيم البداوي، لافتًا إلى أن اللجنة الصحية العليا، يترأسها عبد شناعة، مسؤول الصحة في (أونروا) بلبنان، وتضم الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنظمة الصليب الأحمر، ومنظمة أطباء بلاد حدود، والصليب الأحمر اللبناني.



وذكر أبو العردات، أنه قبل ثلاثة أشهر، تم اكتشاف خمس إصابات بفيروس (كورونا) بمخيم الجليل، (أربعة نازحين من مخيمات سوريا، وامرأة من مخيم الجليل)، وهؤلاء تم عزلهم بإشراف وكالة الغوث الدولية (أونروا) ومنظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة التحرير، وهؤلاء قد تعافوا تمامًا.