الاحتلال يعتقل مقدسية وطفلها ويقتحم بلدات في القدس

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سيدة مقدسية وطفلها، قرب باب حطة في القدس المحتلة، قيما اقتحمت بلدات في المدينة.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت زوجة المقدسي أحمد أبو غزالة، وطفله البالغ من العمر 5 شهور من باب حطة في القدس المحتلة.



ويذكر، أن المقدسي أحمد أبو غزالة، أسير محرر، ومبعد عن المسجد الأقصى المبارك.



وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، السواحرة الشرقية وبلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، وفتشت إحدى المنشآت التجارية في "وادي جهير".



وتصعد قوات الاحتلال من اعتداءاتها واعتقالاتها للمواطنين في مدينة القدس المحتلة، حيث اعتقلت خلال الليلة العديد من الشبان من بلدة العيسوية، عدا عن الاقتحامات اليومية للبلدت.