شؤون فلسطينية

الميزان: وفاة طفل مريض في غزة بسبب حرمانه من السفر لتلقي العلاج

الميزان: وفاة طفل مريض في غزة بسبب حرمانه من السفر لتلقي العلاج
رام الله - دنيا الوطن
وثّق مركز حقوقي فلسطيني، الثلاثاء، وفاة طفل مريض في قطاع غزة، بسبب حرمانه من السفر؛ لتلقّي العلاج في إحدى المستشفيات الإسرائيلية، جرّاء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو 13 عاما.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات من المرضى في غزة، منذ بداية عام 2020، حتّى اليوم، إلى ثلاثة، بسبب منعهم من السفر، والمماطلة بهذه الإجراءات، بحسب بيان صدر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان: "توفي الطفل عمر ياغي (9 أشهر)، الخميس الماضي، في مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة، جرّاء حرمانه من السفر لتقلّي العلاج".

وأوضح المركز أن الطفل ياغي "كان يعاني من مرض في القلب، وحصل على موعد لاستكمال علاجه في مستشفى إسرائيلي، بتاريخ 24 أيار/ مايو الماضي، إلا أنه لم يتمكن من السفر لعدم حصوله على تصريح للسفر (التصريح يصدر من السلطات الإسرائيلية)".

وبيّن، أن المستشفى حددّ موعداً آخر للطفل "كان يوم الأحد الماضي، إلا أن حالته ساءت، ما تسبب بدخوله قسم العناية المركزة بمستشفى الرنتيسي، ومن ثم الإعلان عن وفاته فجر الخميس (قبل موعده بـ 3 أيام)".

وأكد المركز على أن القيود التي تفرضها "إسرائيل بحق المرضى، تسببت بمعاناة مضاعفة لمرضى غزة، أفضت في الكثير من الأحيان إلى وفاتهم".

وأشار إلى أن "سنوات الحصار أدت إلى تراجع وتدهور الأوضاع الصحية بغزة على نحو ينذر بكارثة إنسانية"، وعدّ المركز "تلك الممارسات، انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان".

وأضاف التقرير، إن إسرائيل منعت خلال العام الماضي فقط 35% (لم يذكر العدد) من مرضى غزة المحتاجين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو مستشفيات الضفة الغربية، من التنقل عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، الواقع شمالي القطاع.

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