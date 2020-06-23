النائب العام يستقبل رئيس بلدية جباليا ويؤكد على التعاون لتحقيق المصلحة العامة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، في مكتبه رئيس بلدية جباليا النزلة، المهندس مازن النجار، والمستشار القانوني، خطاب أبو شهاب.
وناقش اللقاء، تعزيز سبل التعاون المشترك، وتحقيق المصلحة العامة، وخدمات جمهور المواطنين، وسبل تطوير جودة الخدمات التي تمس حياة المواطنين.
استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، في مكتبه رئيس بلدية جباليا النزلة، المهندس مازن النجار، والمستشار القانوني، خطاب أبو شهاب.
وناقش اللقاء، تعزيز سبل التعاون المشترك، وتحقيق المصلحة العامة، وخدمات جمهور المواطنين، وسبل تطوير جودة الخدمات التي تمس حياة المواطنين.
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