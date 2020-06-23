الدفاع المدني يُجلي إصابتين بحريق مطعم في بيت لحم





وعملت طواقمنا على إخماد النيران، التي كانت مشتعلة في المقلى وحصرها، ومنعت امتدادها ووصولها إلى باقي أرجاء المطعم وأجلت الإصابات، حيث وصفت إصابة بالحروق المتوسط وإصابة بالاختناق، أثناء محاولتهم إخماد الحريق.









رام الله - دنيا الوطنأجلت طواقم الدفاع المدني بمحافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، 23/6/2020، إصابتين نتيجة حريق نشب في مقلى الزيت داخل مطعم في شارع باب الزقاق بالمدينة.