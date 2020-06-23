عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال.



وأفادت مصادر محلية، أن 106 مستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، خلال الجولة الأولى للاقتحامات، التي بدأت من الساعة السابعة والنصف، وحتى الحادية عشرة صباحًا.



وأوضحت، أن الاقتحامات كانت عبر مجموعات متتالية، من بينهم 30 مستوطنًا من طلاب المعاهد الدينية اليهودية، برفقة أحد الضباط.



وشهدت اقتحامات المستوطنين تصعيدًا خطيرًا خلال الفترة الأخيرة، تمثلت في شرب أحد المستوطنين من سبيل في المسجد الأقصى يوم أمس، عدا عن الرقص الاستفزازي، والغناء الصاخب قرب أبواب الأقصى، مما أثار سخطًا واستياءً من المصلين.