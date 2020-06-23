مجدلاني: نتطلع لتوفير الرعاية والتمكين لأسر الأيتام عبر صندوق خاص بها

















رام الله - دنيا الوطنقال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني: إن الوزارة، تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع جمعية الإغاثة الإسلامية؛ لتوفير الرعاية والتمكين لأسر الأيتام عبر صندوق خاص بها.وأضاف، أن الوزارة تفتح أبوابها لكل الشراكات المحلية والدولية لضمان توفير الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة، والأسر المنكشفة نتيجة جائحة فيروس (كورونا).جاء ذلك، خلال لقاء جمعه برئيسة جمعية الإغاثة الإسلامية، مكتب فلسطين، ايلينا قليبو، في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء.وأكد مجدلاني أن الوزارة، وضمن رؤيتها التنموية الجديدة، تسعى إلى تمكين أسر الأيتام، ونقلها من حالة الإغاثة، وتلقي المساعدات للاعتماد على الذات".وثمن مجدلاني دور الإغاثة الإسلامية، وتعاونها خلال جائحة (كورونا)، وقدرتها الفعالة على الاستجابة للتحديات والتعامل مع الظرف الطارئ عبر تدخلات متعددة الأطراف، شملت توزيع نحو 1400 طرد غذائي لأسر الأيتام والأسر المتضررة.من جانبها، أكدت قليبو، مواصلة التعاون مع الوزارة؛ لتقديم المزيد من الخدمات لأسر الأيتام والأسر الفقيرة، وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً.