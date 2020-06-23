الخيار الفلسطيني لمواجهة ضم الضفة والأغوار.. الانتفاضة أم الحل العسكري؟

أما المحلل العسكري، يوسف الشرقاوي فقال: إن الحل العسكري في الضفة مستحيل، لأن إسرائيل عملت في الضفة بشكل مُكثف ومُركب من أجل تفكيك وتفتيت أركان المقاومة المسلحة، مستدركًا: "حتى لو كان ذلك مُمكنًا فإن خسائره أكبر من نتائجه".



وأكد الشرقاوي خلال حديثه لـ"دنيا الوطن" أن الأسلوب الأنجع لمواجهة الضم الإسرائيلي، هو العصيان المدني السلمي، أو انتفاضة سلمية، أو ما يُعرف باسم المقاومة الشعبية، وهذه تقود العصيان السلمي الصامت، وهذا الأسلوب ستكون إسرائيل عاجزة عن مواجهة خروج الناس إلى الميادين.



وذكر أن "جر قطاع غزة إلى المواجهة العسكرية، سيعطي الاحتلال مُبررًا كي يبدأ بشن حرب جديدة على القطاع بالتزامن من انتفاضة الضفة، وسيلتفت الجميع إلى غزة، وسيمرر الضم بكل سهولة".



ولفت الشرقاوي إلى أن الجميع بحاجة إلى توحيد الموقف الفلسطيني، سواءً بالضفة أو غزة أو حتى أراضي الـ 48، لعمل استراتيجية واحدة ولفتح أفق أفضل من الواقع الحالي، مبينًا أن ذلك سيجعل الفلسطينيين ينتفضون، لأنهم وجدوا قيادة مركزية تقودهم.



خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكأعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، أن الفلسطينيين سينتفضون في مظاهرات حاشدة، ضد خطة إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار.واعتبر الرجوب، أن الإعلان عن السيادة بمثابة فتح النار ضد إقامة الدولة الفلسطينية، والشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرئيل، وأيضاً العلاقات مع الدول العربية.وهدد الرجوب إسرائيل، قائلًا: "نحن نقول اليوم إننا مع المقاومة الشعبية، لكن يدنا على الزناد"، مضيفًا: "إذا اختارت إسرائيل الضم لن نرفع الراية البيضاء، ولن نموت وحدنا، ولن نعاني وحدنا، ولن نسمح للمستوطنين بالاستمرار في الاعتداء علينا، وسيكون لدينا قرار سياسي في حينه".إلى ذلك، أكدت وسائل إعلام مقربة من حركة (حماس)، أن مؤتمرًا صحفيًا وصفته بالمهم، ستعقده كتائب القسام الذراع العسكري، خلال الأيام المقبلة.وأوضحت، أن الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة، سيضع النقاط على الحروف، خلال مؤتمر صحفي، بهدف مواجهة خطة "إسرائيل" لاحتلال أجزاء واسعة من الضفة الغربية.ويبقى السؤال الأبرز، هل يمكن اللجوء إلى الخيار العسكري لمواجهة الضم، أم تندلع انتفاضة شعبية شاملة، وماذا سيكون موقف قطاع غزة حينئذ؟الباحث في الشأن الأمني، محمود العجرمي، قال: إن تطبيق السيادة الإسرائيلية على الأغوار والضفة وشرق القدس، فعليًا موجود منذ سنين، ولكن نتنياهو يريده الآن بشكل قانوني، ومحاولة استجلاب اعتراف دولي له.وأوضح العجرمي لـ"دنيا الوطن"، أن السيناريو المتوقع هو اندلاع انتفاضة فلسطينية شاملة، وتحديدًا في الضفة الغربية، وتباشيرها نراها اليوم، سواءً بالمظاهرات أو العمليات الفردية، إلى جانب أن المقاومة بغزة، أعلنت أن يوم إعلان الضم سيختلف عن غيره من الأيام.وأشار إلى أن العمليات المسلحة، ستكون هي الفيصل في ذلك، وتحديدًا عمليات إطلاق النار المُنظمة، والتي تتبناها الفصائل الفلسطينية على غرار الانتفاضة الثانية عام 2000، متابعًا: "كل ذلك سيكون إلى جانب عمليات الطعن والدهس، وخطف جنود ومستوطنين إسرائيليين".وبيّن العجرمي، أن جبهة غزة هي الأخرى سيكون لها دور ناشط في تلك الأثناء، من خلال إطلاق الصواريخ باتجاه مناطق الغلاف وما بعدها، ولكن لن تكون غزة هي الشرارة الأولى، بل الضفة الغربية.