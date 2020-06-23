شؤون فلسطينية

الإغاثة الزراعية تنفذ جولة تفقدية لمشروع تطوير وتحديث مزرعتين نموذجيتين في خانيونس

الإغاثة الزراعية تنفذ جولة تفقدية لمشروع تطوير وتحديث مزرعتين نموذجيتين في خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وفد من جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) مشروع تطوير وتحديث مزرعتين نموذجيتين، بهدف تعزيز استقرار سكان قطاع غزة، "الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال مؤسسة GIZ".

وترأس الوفد مدير دائرة شؤون الإغاثة الزراعية، فرع غزة، تيسير محيسن، وكل من منسق الرقابة والتقييم م. عفاف أبو غالي، وفريق المشروع، وفاء صبح، وم. مصطفى الفيومي.

وتهدف الزيارة التفقدية للاطلاع علي تطورات سير العمل والإنجاز المتحقق علي الأرض حسب خطة العمل.

واستهلت الزيارة بعقد اجتماع مع جمعية خانيونس التعاونية الزراعية، حضره رئيس مجلس الإدارة، المهندس ناهض الأسطل، والمدير التنفيذي للجمعية، عاهد الأغا.

وأكد محيسن علي أهمية تكثيف الجهود مع جميع الأطراف للعمل علي إنشاء مزرعة نموذجية ضمن مقاربة الاقتصاد الأخضر كمفهوم حديث للتنمية المستدامة والذي يجمع بين تحقيق الاستدامة البيئية، والرفاه الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية.

وأشار محيسن الي أهمية المشروع كأحد المشاريع النوعية التي تنفذها الإغاثة الزراعية، والتحديات الكبيرة أمام تنفيذه كونه مشروع يرتكز في هدفه علي تعزيز الصمود لسكان قطاع غزة، وفي مخرجاته علي زيادة الربحية، وفي تنفيذه على تطبيق ممارسات الاقتصاد الأخضر.

وعقب الاجتماع رافق وفد الجمعية التعاونية وفد الإغاثة الزراعية الى المزرعة النموذجية التي يجري تطويرها في محافظة خانيونس، للاطلاع على احد النماذج بمشاركة ( الإغاثة الزراعية والتعاونية الشريكة والمستفيدين)، واستعرض فريق المشروع التدخلات التي تم تنفيذها و المنوي تنفيذها وكيفية المساهمة في تحقيق هدف ومخرجات المشروع الذي سيعمل على بناء نموذج متكامل للمزرعة الخضراء المتكاملة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا صديقة البيئة وممارسات الاقتصاد الاخضر والطاقة المتجددة وادارة المياه وتجميعها وتنوع المحاصيل وانتاج الكومبوست والتسويق الزراعي، إضافةإلى تدخلات نوعية أخري، لتقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية، وتحسين المعرفة بممارسات الاقتصاد الأخضر وتقديم نموذج تعلمي واقتصادي وابتكاري ناجح للعاملين في القطاع الزراعي، سعياً للمساهمة بتعزيز مرونة مجموعات المزارعين المنتجين الذين لديهم الدافعية للتغيير والجهوزية للمساهمة والتطوير. 

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