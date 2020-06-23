شؤون فلسطينية

(الديمقراطية) مذكرة 100 منظمة أميركية بشأن الحقوق الفلسطينية خطوة مهمة

(الديمقراطية) مذكرة 100 منظمة أميركية بشأن الحقوق الفلسطينية خطوة مهمة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالنداء الذي تقدمت به أكثر من 100 منظمة أميركية إلى المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، في رسالة دعت فيها إلى تبني سياسة خارجية ومبدئية تجاه الشعب الفلسطيني، تعطي الأولوية للحرية والكرامة والمساواة لجميع الناس.

ودعت الرسالة إلى حل للقضية الفلسطينية، في ظل الاحتلال الإسرائيلي، تكفله الشرعية الدولية، والولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، ومنظومة الدول العربية بما يؤدي إلى:

• انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

• إدانة الممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد أبناء قطاع غزة، والمخالفة للقوانين الدولية.

• الضغط على إسرائيل؛ لإنهاء سياسة العبث بالحقوق الإنسانية للفلسطينيين في الـ 48.

• حماية الطفولة الفلسطينية في دولة إسرائيل، وضمان مستقبلها الإنساني.

• دعوة إسرائيل لإلغاء قانون القومية اليهودية، وضمان المساواة في المواطنة لجميع سكانها.

• الضغط على إسرائيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لكف إعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين.

• دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، عملاً لقرارات الشرعية الدولية.

• إعادة السفارة الأميركية إلى تل أبيب، كما كانت عليه قبل إطلاق (صفقة ترامب).

• دعم إجراءات محكمة الجنايات الدولية لإنجاز تحقيقاتها بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية (بما في القدس) وقطاع غزة.

• وقف اعتراف الولايات المتحدة، بمشروع الضم الإسرائيلي للأراضي المحتلة.

• وقف الإجراءات ضد إيران، والعودة للعمل بالاتفاق النووي، وإنهاء التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وختمت الجبهة، مؤكدة أن فتح الباب أمام هذه المطالب، يستدعي من ضمن ما يستدعيه، مواصلة التحرك المنظم للجاليات الفلسطينية والعربية والمسلمة، ومجموعات حقوق الإنسان، ومناهضة التمييز العنصري، ومقاطعة إسرائيل (B.D.S)، والضغط على المرشح الديمقراطي، بما يعيد النظر بالسياسة الأميركية في المنطقة.

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