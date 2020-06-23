الأوقاف: قرار السعودية بخصوص الحج تأكيد لحرصها على صحة وسلامة الحجاج

وبين أبو الرب، أن القرار يأتي حرصاً من قيادة المملكة العربية السعودية، على الاستمرار في أداء الفريضة، رغم الظروف الصحية الصعبة، وبنفس الوقت، يؤكد الحرص الأكيد من أصحاب القرار على صحة وسلامة زوار وحجاج بيت الله الحرام في ظل الظروف غير الطبيعية، التي تمر بها معظم دول العالم العربي والإسلامي، وكافة بلدان العالم مع استمرار تفشي وانتشار وباء فيروس (كورونا) .



وأضاف أبو الرب في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" : "لا سيما أن شعائر الحج، تتطلب جهداً وحالة من التزاحم والتقارب التي يحذر منها كل الخبراء وأصحاب الاختصاص، بالإضافة إلى أن موسم الحج فيه تخالط من شتى الجنسيات والأعمار التي لا تستطيع أي جهة مهما كانت أن تمنع أو تحمي الحجاج والمعتمرين من هذا الوباء، الذي يزداد انتشاره مع الاختلاط والتقارب".



وأكد أن وزارة الأوقاف الفلسطينية، وهي تؤكد على أهمية القرار والاستمرار في التعاون مع الجهات السعودية، وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة لتسجل بكل إعزاز وإكبار وتقدير عالي لجهود ومواقف المملكة الواقعية والريادية وعملها المشهود في تنظيم وترتيب مواسم الحج على مر التاريخ الحديث، والذي تجلى في كل عام قي تمكين الملايين من شتى بقاع الأرض من أداء شعائرهم بكل يسر وأمن وراحة من لحظة وصولهم وإقامتهم حتى عودتهم سالمين مطمئنين الى بلدانهم وأوطانهم.



ودعا أبو الرب المولى عز وجل، أن يرفع الهم والغم والوباء والبلاء عن شعبنا الفلسطيني الصابر وعن أمتنا وعن البشرية جمعاء، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يحرر مسرى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يعود لأقصانا عزه ومجده وأن يرفع الوباء، ويزيل الاحتلال عن أرضنا، ويحمي مقدساتنا وأرضنا، ونقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف بقيادة الرئيس محمود عباس، حفظه الله، وما ذلك على الله بعزيز.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في بيان صحفي صادر من وكيل الوزارة، حسام أبو الرب، إن الوزارة تؤكد على تأييدها وتثمينها، للقرار الذي صدر عن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والمتمثل بالإبقاء على فريضة الحج لهذا العام قائمة من خلال المواطنين والمقيمين في المملكة.