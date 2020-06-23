أبو بكر: زيارات الاسرى في سجون الاحتلال قد تستأنف الشهر المقبل



وفيما يتعلق بالخطوات التصعيدية التي سيقوم بها الاسرى الأسابيع المقبلة لتلبية طلباتهم اعرب أبو بكر في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، عن امله ان تستجيب إدارة السجون لمطالبهم وان لا يقوموا باي خطوات من شأنها ان تصعد الأوضاع في السجون.





وحول الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر اكد أبو بكر ان وضعه الصحي مستقر وانه يتلقى العلاج اللازم مشيرا الى ان الاسيرين محمد خرواط وحاتم القواسمة المعزولين منذ اكثر من 100 سيتم الافراج عنهم قبل عيد الأضحى.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدريأبو بكر ان زيارات الاسرى في سجون الاحتلال قد تستأنف الشهر المقبل حسب ما ابلغهم الصليب الأحمر الدولي.