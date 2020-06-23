أبو هولي يُطالب مؤتمر التعهدات للدول المانحة بتقديم 159 مليون دولار لـ (أونروا)



وأوضح أبو هولي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن 70 دولة ستشارك في هذا المؤتمر، معرباً عن أمله أن ترفض كل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية الرامية لاستهداف الوكالة، عبر وقف دعمها وإغلاق مواردها تنفيذاً لما تسمى (صفقة القرن)، مضيفاً أن 167 دولة صوتت لصالح استمرارية عمل الوكالة لـ 3 سنوات.



وفيما يتعلق بالحملة التي تقودها دائرة شؤون اللاجئين لدعم وكالة (أونروا) التي تقدم خدماتها لخمسة ملايين و600 ألف لاجئ في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، بين أبو هولي أن الحملة مستمرة حتى الأول من تموز/ يوليو المقبل، وستقوم بمتابعة كل من مؤتمر المانحين اليوم، وكذلك اجتماع الدول المشرفين لشؤون

فلسطين في الدول المضيفة، الذي يعقد غداً الأربعاء.

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية،د. أحمد أبو هولي، مؤتمر التعهدات للدول المانحة لـ (أونروا) الذي يعقد اليوم على المستويين المالي والسياسي بدعم (أونروا) بمبلغ 159 مليون دولار، تنفيذاً للتعهد الذي قدمته 25 دولة في بداية العام الجاري حتى تخرج لوكالة من أزمتها في ظل العجز المالي الذي تمر به، والذي يقدر بـ 73% من قيمة الموازنة.