الكيلة: الموجة الجديدة لـ(كورونا) أكبر من السابقة وأوقفنا المسوحات العشوائية للتركيز على الخرائط الوبائية

كشفت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة أن قرية تفوح

بالخليل هي أكبر البؤر التي تعاني من (كورونا) وكذلك مدينتي الخليل وحلحول مشيرة إلى أنه جرى أخذ 1750 عينة منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقا.



وفيما يتعلق بالمصاب في قرية مردة، أوضحت وزيرة الصحة أنه تم تحديد الخارطة الوبائية للمخالطين وسيتم إعادة الفحص لهم يوم الخميس أي في اليوم الخامس من مخالطتهم حيث أن الفحص من اليوم الأول لا يُظهر انتقال العدوى.



وشددت على أن هذه الموجة من انتشار فيروس كورونا أكبر من

السابقة وذلك جراء الاختلاط الكبير والتجمهر والأعراس وغيرها من التجمعات وبسبب عدم لبس الكمامة والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية .



وأشار الكيلة إلى أنه تم في هذه المرحلة وقف المسوحات العشوائية ويجري التركيز على الخرائط الوبائية والتوجه للبؤر التي يوجد فيها إصابات كثيرة .





ونوهت وزيرة الصحة إلى أن 20% من المصابين هم من فئة كبار السن وهم أكثر عرضة لأن تكون حالتهم خطرة لأن أجسامهم لا تتحمل الفيروس مبينة أن حالة واحدة من المصابين فقط في الإنعاش فيما أوضاع بقية المصابين مستقرة.



وأضافت وزيرة الصحة أنه اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس (كورونا ) ستجتمع الخميس المقبل لدراسة مستجدات الحالة الوبائية في فلسطين.





رام الله - دنيا الوطن