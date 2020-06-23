الاحتلال يقتحم منطقة المسعودية التاريخية شمال نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منطقة المسعودية التاريخية التابعة لأراضي برقة شمال نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة المسعودية التاريخة والسياحية، برفقة أفراد من ممثلي شركات إسرائيلية، ويقومون بأخذ قياسات للمباني العثمانية في المنطقة.
وأضاف: إن الاحتلال والمستوطنين، يحالون تحقيق أطماعهم في المنطقة، والسيطرة على هذه المباني، التي كانت تستخدم كمحطة لقطار سكة الحجاز في العهد العثماني.
اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منطقة المسعودية التاريخية التابعة لأراضي برقة شمال نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة المسعودية التاريخة والسياحية، برفقة أفراد من ممثلي شركات إسرائيلية، ويقومون بأخذ قياسات للمباني العثمانية في المنطقة.
وأضاف: إن الاحتلال والمستوطنين، يحالون تحقيق أطماعهم في المنطقة، والسيطرة على هذه المباني، التي كانت تستخدم كمحطة لقطار سكة الحجاز في العهد العثماني.
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