الاحتلال يقتحم منطقة المسعودية التاريخية شمال نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منطقة المسعودية التاريخية التابعة لأراضي برقة شمال نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة المسعودية التاريخة والسياحية، برفقة أفراد من ممثلي شركات إسرائيلية، ويقومون بأخذ قياسات للمباني العثمانية في المنطقة.



وأضاف: إن الاحتلال والمستوطنين، يحالون تحقيق أطماعهم في المنطقة، والسيطرة على هذه المباني، التي كانت تستخدم كمحطة لقطار سكة الحجاز في العهد العثماني.