الخارجية الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة جديدة بـ (كورونا) في صفوف جاليتنا بالسعودية

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف جاليتنا في المملكة السعودية.



وأوضحت الوزارة في تصريح عبر (تويتر)، اليوم الثلاثاء، أن المواطن خليل محمود مشعل (51 عاماً) توفي بسبب فيروس (كورونا).