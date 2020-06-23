الديمقراطية: قرارات مجلس حقوق الإنسان رصيد جديد نبني عليه استراتيجية المجابهة الشاملة

شعار الجبهة الديمقراطية

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رام الله - دنيا الوطن

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرارات مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 43 (22/6/2020) بأنها نصر جديد يضاف إلى سلسلة الانتصارات التي تحققها القضية الوطنية لشعبنا في المحافل الدولية، ورصيد سياسي وقانوني وأخلاقي جديد يضاف إلى الرصيد الغني للقضية والحقوق الوطنية.



وقالت الجبهة: إن تأكيد مجلس حقوق الإنسان على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، ووقف الاستيطان وتفكيكه، والتمتع بكامل حقوق الإنسان، بما فيها حقه في الاستقلال والسيادة والحرية وحق لاجئيه في العودة إلى ديارهم، واستعادة ممتلكاتهم، يشكل خطوة مهمة يجب البناء عليها، وطنياً، في تجاوز كل المنعطفات التي تغمز من قناة أي حقوق شعبنا المشروعة بما في ذلك حقه في العودة إلى الديار والممتلكات وعدم المقايضة بين حق وآخر.



ودعت الجبهة الدول التي امتنعت عن التصويت إلى مراجعة مواقفها، احتراماً منها للشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقها وقوانينها الدولية.



ودانت الجبهة في الوقت نفسه، إصرار الولايات المتحدة على المجاهرة بالعداء السافر لحقوق شعبنا، وإصرارها على التصويت لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الغطاء السياسي لها في المحافل الدولية، وتشجيعها على المزيد من الأعمال العدوانية ضد شعبنا وأرضنا وحقوقنا الوطنية المشروعة، غير القابلة للتصرف.