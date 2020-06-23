النائب العام يلتقي محافظ محافظة رام الله والبيرة

التقى النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء في مكتبه، محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، وبحضور مساعد المحافظ الأستاذ سامح حجة، لمناقشة جملة من القضايا والإجراءات القانونية المتعلقة بالمحافظة، خاصة في ظل انتشار فيروس (كورونا(، لضمان سيادة القانون، والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين.





وخلال اللقاء، أكد النائب العام على الدور التكاملي بين الطرفين وفقاً للقانون، وذلك في سبيل المحافظة على أمن وأمان المواطن، وقد أثنى على الدور الذي تقوم به المحافظة في الحفاظ على الاستقرار والنظام العام، وعلى النسيج الاجتماعي، وقد أبدى استعداد النيابة العامة للتنسيق الكامل مع المحافظة، بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.





رام الله - دنيا الوطنوبدورها، أكدت غنام، على أن كافة مؤسساتنا شركاء في الحفاظ على السلم الأهلي والقانون وحماية حقوق المواطنين في ظل حالة الطوارئ، لافتة إلى أن المحافظة، تفتخر بحالة الانسجام والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة خدمة للمواطنين.