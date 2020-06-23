الكشف عن مصير الخارطة الوبائية للمخالطين في محافظة نابلس

بعد إغلاق مدينة نابلس لـ 48 ساعة متواصلة، جراء اكتشاف إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، أكدت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، أن فرقاً ميدانية تابعة لوزارة الصحة والمؤسسة الأمنية، بدأت إجراءاتها صباح اليوم، بمراقبة المصانع والمطاعم والمرافق العامة بالمدينة؛ لمراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الصحية، مضيفة أنه سيتم فرض الغرامات المتعلقة بحالة الطوارئ، والتدابير الصحية اللازمة.



وأوضحت الأتيرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن طواقم الطب الوقائي، تمكنت أثناء فترة الإغلاق لمدينة نابلس من تحديد الخارطة الوبائية للمخالطين في محاول للحد من انتشار الفيروس، مشيرة إلى أنه وبعد التأكد من تعقيم الأماكن العامة وحجر المصابين والمخالطين وفقاً لبروتوكولات وزارة الصحة، تم إعادة فتحها من جديد مع ضرورة مراعاة التزام المواطنين بالتباعد، ووضع الكمامة، وبكل الإجراءات الصحية اللازمة.

رام الله - دنيا الوطن