السفير مصطفى: 2350 عالقاً سجلوا للعودة لأرض الوطن من تركيا وقبرص التركية

سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفير دولة فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفى: إنه ووفقاً للرابط الذي تم الإعلان عنه لعودة العالقين من تركيا، وقبرص التركية،

فإن ما يزيد عن 1550 عالقاً من الضفة والقدس، قرروا العودة إلى أرض الوطن إلى جانب 800 مواطن من قطاع غزة، يجري التنسيق مع الأشقاء في مصر لتأمين عودتهم.



وأضاف مصطفى في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن كافة الأمور المتعلقة بعودة العالقين من تركيا وقبرص التركية، تسير بشكل إيجابي، وأن عملية التسجيل للرحلات التي أعلن عنها مستمرة لكافة العالقين والطلبة والراغبين بالعودة لأرض الوطن.



وأوضح مصطفى، أنه جرى الإعلان عن رحلتين لعودة العالقين فجر يوم الثلاثين من هذا الشهر، ورحلة ثالثة في الأول من تموز/ يوليو على أن يكون هناك برنامج للرحلات، سيتم الإعلان عنه لاحقاً؛ لتأمين عودة كافة العالقين.