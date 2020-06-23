جامعة بيرزيت الثامنة عالمياً والأولى عربياً في مسابقة نورمبرغ للمحكمة الصورية

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رام الله - دنيا الوطن

فاز فريق دائرة القانون في جامعة بيرزيت، بالمرتبة الثامنة عالمياً في مسابقة نورمبرغ للمحكمة الصورية للعام 2020 "Nuremberg Moot Court Competition” وهي مسابقة دولية باللغة الانجليزية في القانون الجنائي الدولي، تقام في مدينة نورمبرغ الألمانية، حيث شارك هذا العام 65 فريقاً جامعياً، يمثلون 40 دولة حول العالم، وكان فريق جامعة بيرزيت الفريق العربي الوحيد على لائحة أول 12 جامعة.



وضم الفريق أربع طالبات من دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة، هن: آية عويضة وايليا أبو حجلة وديالا أبو غربية وربى سراج، تدربوا مع الأستاذة ميلينا أنصاري ومساعدتها هاجر صبيح، وتتشكل المسابقة من مرحلتين: المرحلة الكتابية والمرحلة الشفوية، إلا أنه بسبب جائحة (كورونا) تم إلغاء المرحلة الشفوية المنعقدة في ألمانيا، واقتصرت المسابقة على المذكرات الكتابية فقط، حيث تأهل فريق جامعة بيرزيت إلى المرحلة الكتابية بجانب 64 فريقاً آخر.



وعبرت رئيسة دائرة القانون د. هالة الشعيبي عن فخرها وسعادتها بإنجاز فريق الجامعة، وقالت: "رغم تدهور الأوضاع في الوطن خلال الثلاثة أشهر السابقة بسبب انتشار وباء (كورونا) وإغلاق الجامعات، إلا أن فريق جامعة بيرزيت، أكمل مساره في المسابقة، وبذل الطلبة والمدربة جهد ووقت إضافي وأثبتوا قدرتهم على تحضير مذكرات كتابية تنافس الجامعات على الصعيد الدولي".



تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها دائرة القانون في جامعة بيرزيت في هذه المسابقة، حيث حصلت على المرتبة الثانية عالمياً العام الماضي.