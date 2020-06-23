إسرائيل تُقرر تمديد إعفاء وقود تشغيل محطة طاقة غزة من الضرائب





ووفقاً لما ترجمته (عكا) عن موقع (غلوبس) الإسرائيلي، فإن هذا الوقود، يدخل إلى غزة من إسرائيل عن طريق شركة خاصة تابعة للأمم المتحدة، حيث تم إعفاء هذه الشركة من ضريبة القيمة المضافة، بينما تم فرض هذه الضريبة على باقي المنظمات الإنسانية العاملة داخل القطاع.













رام الله - دنيا الوطنصادقت اللجنة المالية التابعة لـ (كنيست) على تمديد أمر إعفاء الوقود الداخل إلى غزة، لغرض تشغيل محطة الطاقة في القطاع من ضريبة القيمة المضافة.