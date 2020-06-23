عضو لجنة الطوارئ في القدس: عدد الإصابات بـ(كورونا) وصل إلى 30





وأعرب الغول في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، عن قلقه للوضع في القدس بسبب كورونا، وذلك بسبب تسجيل 11 إصابة في الأيام الثلاثة الأخيرة في دور العبادة في المساجد، والكنائس، وأيضا في صالات الأفراح.





وأشار الغول إلى أن الإصابات في القدس تتوزع في: بيت حنينا 11 إصابة، وفي كفر عقب 5 إصابات، وواد الجوز 5، وفي شعفاط إصابتان، وسلوان 4 إصابات.



قال عضو لجنة الطوارئ في القدس منير الغول "إن عدد الإصابات الإجمالي في القدس خلال الأسابيع الأخيرة وصل لـ 30 إصابة، بينها 27 إصابة جديدة، و3 لمصابين في الفترة السابقة".