العالول: مهرجان أريحا أكد التفاف شعبنا حول قيادته وأن العالم مع الحق

نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول: إن مشاركة الآلاف من أبناء شعبنا في المهرجان الجماهيري بأريحا والأغوار، رغم منع الاحتلال، وحواجزه العسكرية، والكلمات التي ألقاها سفراء الدول الصديقة والشقيقة، شكّل رسالة واضحة للاحتلال، أن العالم مع الحق الفلسطيني، وسيدعمه.



وأضاف العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، أن المهرجان أبرق رسائل عدة أهمها: أن جماهير شعبنا تلتف حول القيادة الفلسطينية، في مواجهة هذا الصلف الأميركي، وأنه والعالم ضد الضم ولا بد من إفشاله.



وأوضح، أن مجموعة من الفعاليات والنشاطات، ستنظم خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن اجتماعات ستعقد غداً الأربعاء في أريحا والأغوار، بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن، في رسالة واضحة لأميركا والعالم، بأن شعبنا متماسك وملتف حول قيادته في رفض الضم من جهة، ورسالة لأهلنا في الأغوار بأن شعبنا وقيادته معهم من جهة أخرى.