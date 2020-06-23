هيئة الأسرى: مصلحة السجون تتعهد بفصل نقل الأسيرات "بالبوسطة" عن السجناء الإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطنأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سليمان شاهين، اليوم الثلاثاء، أن ما تسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية، أصدرت مؤخراً قراراً بما يخص الالتماس الذي قدمته الهيئة باسم الأسيرات الفلسطينيات، والذي طالبن فيه، بفصل عمليات نقلهن "بالبوسطة" عن نقليات السجناء والسجينات الإسرائيليين الجنائيين، حيث يتعرضن فيه للمضايقات والاعتداءات اللفظية.

وأوضح شاهين، أن المحكمة، قررت رد الالتماس بحجة تحقق أحد المطالب الأساسية فيه، إثر تعهد مصلحة السجون بفصل نقليات الأسيرات الأمنيات إلى المحاكم العسكرية تماماً عن السجناء والسجينات الجنائيين، وهو تعهد يسري على الأسيرات الأمنيات وحدهن، كما أشارت المحكمة إلى تعهد مصلحة السجون بدراسة إقامة نظام نقليات منفصل لكافة الأسيرات مستقبلاً.

ورفضت المحكمة، طلب الاسيرات الملتمسات عبر المحامي سليمان شاهين، بتوسيع تعهد مصلحة السجون، ليشمل نقليات الأسيرات الى كافة الجهات كالسجون ومراكز التوقيف والتحقيق.